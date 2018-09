Initiativa celor Trei Mari: Ce a reusit summit-ul de la Bucuresti si cum sta Romania in regiune - Interviu cu Bogdan Aurescu

In vreme ce politica autohtona era confiscata de lupte pentru putere in interiorul partidului de guvernare, la Cotroceni, sefi de stat si ministri de Externe dezbateau proiecte care sa transforme regiunea intr-un actor economic si geostrategic important. Despre rezultatele summit-ului, invitati si proiecte concrete am vorbit cu consilierul prezidential Bogdan Aurescu, fost ministru al Afacerilor Externe.