Inmoaie bine grasimea arsa de pe aragaz cu apa fierbinte si presara deasupra ei... Am incercat si in 5 minute aragazul era ca nou

Petele de grasime sunt de obicei greu de curatat, chiar daca incerci detergentii special conceputi. Dar, daca actionezi imediat impotriva lor cu solutii pe care le ai la indemana prin casa, vei reusi sa scapi de ele rapid.



Praf de copt

Inmoaie bine grasimea arsa de pe aragaz cu apa fierbinte si presara deasupra ei un strat generos de praf de copt, apoi stropeste cu zeama de lamaie. Lasa solutia sa actioneze cateva minute, apoi foloseste un burete abraziv sa cureti petele de grasime.



Otet si apa contra grasime

Amesteca otet si apa in parti egale si spala cu aceasta solutie petele de grasime de pe masa, de pe aragaz sau de pe gresia din bucatarie. Otetul va degresa foarte bine suprafetele murdare.



Punga de hartie

Daca a sarit grasime pe tapetul de pe pereti, pune imediat peste pata o punga de hartie pentru alimente si apasa cu fierul de calcat incins, pana cand hartia absoarbe toata grasimea. Apoi tamponeaza zona cu un servetel de hartie si curata talpa fierului, dupa ce s-a racit, cu detergent de vase.



Apa minerala

Dupa ce ai prajit carnea sau pestele in tigaie, arunca grasimea folosita si toarna in cratita apa minerala. Vei curata mult mai usor grasimea arsa de pe peretii tigaii cu ajutorul apei mineralizate.



Pudra pentru bebelusi

Daca a sarit grasime pe bluza ta preferata, presara deasupra un strat consistent de pudra pentru bebelusi. Foloseste un burete fin pentru a apasa usor pudra pe zona patata si indeparteaza apoi pudra, dupa ce a absorbit grasimea.



Creta de croitorie

Freaca bine cu o creta alba si moale, precum creta de croitorie, petele de grasime de pe haine, precum si petele de transpiratie de la gulerul camasilor. Pune apoi rufele la spalat in mod obisnuit, iar creta va ajuta detergentul sa elimine mai eficient petele.



Sare si alcool sanitar

Amesteca o parte sare si 3 parti alcool sanitar pentru a curata petele de grasime de pe haine si freaca bine cu o batista sau cu o bucata de material moale. Apoi spala hainele in mod obisnuit.

