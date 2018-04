Inmormantarile, din trecut in prezent – ce s-a schimbat si cum ajung aceste evenimente tot mai mult influentate de stilul modern

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inmormantarile au fost mereu un eveniment complex. Pe langa necesarul de a se ocupa de trup, exista tristetea si durerea incheierii unui capitol si a momentului de despartire ce sfasie suflete si desparte oameni dragi, separa destine si spulbera vise. In trecut, aceste momente se realizau numai cu ajutorul oamenilor din comunitate, cei care isi activau sprijinul moral de indata ce se anunta vestea unui deces. In prezent, inmormantarile sunt la fel de complexe insa cu o majora schimbare: organizarea tine mai degraba de serviciile agentiilor de pompe funebre. Specializati in tot ce tine de un astfel de eveniment, serviciile de pompe funebre sunt de asemenea reglementate de lege. Poate ca si acest aspect contribuie la randul sau l ...