Inna a ajuns la spital dupa ce scena pe care canta s-a rupt - FOTO

Inna a ajuns la spital dupa ce scena din Istanbul pe care canta s-a prabusit, artista din Romania facand publica o imagine in care apare cu picioarele bandajate. Cantareata si-a asigurat fanii ca se simte bine. Artista din Romania s-a ranit dupa ce scena pe care performa s-a prabusit, in timpul concertului din Istanbul. Vezi si: Scandal monstru! Inna, acuzata ca a stricat casnicia unui actor renumit Ulterior, Inna a postat un mesaj pe retelele de socializare, prin care si-a asigurat fanii ca se simte bine si ca isi va continua turneul in Turcia. „Scena s-a prabusit. Eu sunt bine. Ii multumesc lui Dumnezeu. Va multumesc tuturor ca ati venit. Va doresc iubire si pace. Continuam turneul in Tur ...