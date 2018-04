Inna a fost prinsa cu Kemal! Ce se intampla intre actorul turc si frumoasa romanca: Primele declaratii ale Innei: „Este oficial..”

inna

Dupa ce i-ar fi provocat o criza de gelozie sotiei actorului Burak Ozcivit, cunoscut de public drept „Kemal”, Inna a facut primele declaratii.

Artista si Burak Ozcivit au filmat impreuna un spot publicitar pentru un renumit brand de sampon. Chimia dintre ei a fost vizibila inca de la inceput.

Se pare ca acest lucru a generat o adevarata criza din partea sotiei lui „Kemal”, Fahriye. Aceasta i-ar fi interzis sotului sa se imprieteneasca pe retelele de socializare cu Inna.

„Burak este oficial primul meu “profesor” de limba turca! Mi-a facut placere sa lucram impreuna. A fost foarte tare si ne-am super distrat pe platou. Turcia este tara in care publicul m-a primit mereu cu bratele deschise si sunt super emotionata pentru acest proiect. Abia astept sa va aratam ce a iesit„, a spus Inna pentru wowbiz.ro.

Presa din Turcia a anuntat de mai multe ori ca Fahriye si Burak traverseaza o perioada dificila in casnicie. Cei doi s-au casatorit in anul 2017, iar nunta a fost un eveniment grandios, filmat in zece tari.

Burak a dezmintit toate zvonurile de fiecare data si a declarat ca relatia cu sotia sa este cat se poate de frumoasa si de solida. Presa turca a anuntat ca Fahriye a luat foc atunci cand a aflat ca sotul sau ar urma sa lanseze un duet cu artista romanca.

Inna a primit o suma fabuloasa pentru reclama

Inna este un adevarat magnet pentru brandurile din strainatate. Dupa ce a filmat o serie de spoturi publicitare pentru o cunoscuta firma de bauturi racoritoare, romanca a primit propunerea unei reclame la sampon, alaturi de actorul Burak Ozcivit.

Cunoscut pentru rolurile sale din telenovelele turcesti, precum „Dragoste infinita” sau „Suleyman Magnificul”, Burak Ozcivit in varsta de 33 de ani a primit un milion de dolari pentru reclama alaturi de Inna.

