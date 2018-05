Innovation Labs Demo Day, la Iasi. Cele mai bune proiecte vor fi premiate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 10 mai, incepand cu ora 18.00, va avea loc la Iasi Innovation Labs Demo Day. Finalistii programului îsi vor prezenta prototipurile în fata partenerilor si a potentialilor investitori, urmând ca echipele cele mai convingatoare sa fie premiate si sa beneficieze de sprijinul Innovation Labs si al sustinatorilor programului si dupa încheierea perioadei de mentorat. Evenimentul va avea loc in Biblioteca Facultatii de Automatica si Calculatoare si va gazdui demonstratia produselor inovatoare ale celor 9 echipe calificate in urma participarii la Hackatonul din Iasi. In luna martie 2018, la Iasi a avut loc o noua editie a Innovation Labs, program de accelerare destinat tinerilor dornici sa faca primii pasi ...