Inregistrare EXPLOZIVA: Niculae Badalau bate cu pumnul in masa pentru 'Omerta' la DNA

Înregistrare explozivă obținută de jurnaliștii de la național.ro. în care baronul PSD Niculae Bădălău explică principalul criteriu pentru susținerea în funcție a oamenilor din PSD. Bădălău explică, cu lux de amănunte, cum a susținut un prefect pentru că era extrem de discret și nu dădea informații care l-ar fi putut pune în pericol.

”Astazi avem o problema in fata noastra vizavi de prefect. Si am sa va spun si ceea ce cred eu. Eu, de cand sunt presedinte, cat am fost presedinte – ca nu mai sunt acum – e domnul Minea, am considerat ca prefectul trebuie sa fie un om care sa fie aproape de judet – vorbind intre noi, pentru ca suntem politici – sa stie si politica, anumite subiecte, sa cunoasca administratie, ca sa reuseasca sa gestioneze problemele din judet, in acelasi timp sa fie extrem de loial si de incredere ca sa poti discuta si lucruri sensibile, lucruri care sa fii convins ca a doua zi nu sunt pe presa sau in momentul cand, Doamne Fereste, asa cum se procedeaza azi, il cheama la DNA sa spuna ca domnul senator sau domnul presedinte de consiliu sau domnul deputat mi-a spus sa fac lucrul asta, pentru ca asta se numeste trafic de influenta, oameni buni, si se pedepseste.

Eu va spun, si stiti bine pozitia mea publica, eu am sprijinit-o pe Lavinia(n.r.- Lavina Crisu), cred ca cinci ani a fost prefect, nu? Cinci ani. Si in mare parte, cu mici greseli, pentru ca e om, si-a facut datoria si am avut incredere in ea sa discutam toate subiectele. Si eu am discutat cu ea absolut tot – si despre dumneavoastra, si despre altii, inclusiv subiectele delicate, vizavi de controale, vizavi de deconcentrate, in ideea in care am avut incredere in ea ca nu va face public si ca nici nu, Doamne Fereste, daca intreaba cineva nu va spune ca m-a pus ala sau a intervenit ala samd. Si cred ca si dumneavoastra ca primari si ca oameni ati gasit intelegere.

La un moment dat a fost o campanie pe ea, a lui Anton(n.r. – Marin Anton, liderul PNL Giurgiu), care mi se pare normala, ca-i PNL, dar si a noastra, unde (…) nu le-a convenit de ea si in momentul ala au inceput sa faca reclamatii la minister. Eu cand am avut ultima intalnire cu doamna ministru de Interne avea obiect de reclamatii ca a plecat in concediu nu stiu cand, fara sa anunte, tot felul de porcarii de genul asta. Nu ma deranjeaza ca Anton i-a facut reclamatii, ma deranjeaza ca in interiorul grupului, in interiorul nostru s-a intamplat lucrul asta si il consider total, total anormal. Asta a fost si cauza pentru care am iesit public si i-am multumit pentru activitate. Unii s-au bucurat ca a plecat ca domne a dat-o afara samd. Eu va spun si repet lucrul asta, cred ca prefectul trebuie sa fie un om independent, care sa nu-l puna nici Badalau si nici altcineva, si pana acum daca ma intrebati in toata istoria politica a Giurgiului prefectul a fost un om pus care sa nu depinda de un primar sau de altul, pentru ca in momentul ala intervin influente si in momentul ala cineva daca nu i se realizeaza dorinta sau ceea ce crede el exista o presiune pe…”, arată sursa citată.