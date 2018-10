Inregistrari cu Adrian Țuțuianu in care critica extrem de dur conducerea partidului

România TV a prezentat, marți seara, câteva înregistrări audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune că PSD e un ”partid de maimuțe” pentru că social-democrații au acceptat să aibă încredere în Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier după alegerile parlamentare, când a fost propusă Sevil Shhaideh. Turul I. Dacă ar fi alegeri prezidențiale, Klaus Iohannis 23, Călin Popescu The post Înregistrări cu Adrian Țuțuianu în care critică extrem de dur conducerea partidului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.