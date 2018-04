Insemnarile criminalului din Brasov, scrise imediat dupa ce si-a ucis familia. 'Eu am ucis trupuri, nu suflete'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov care si-a omorat sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 si-a notat pe cateva pagini dintr-o agenda gandurile si trairile resimtite imediat dupa ce a comis crimele. Astazi Stefan, Monica si Ioana au plecat la Dumnezeu. Sa le fie sufletul usor! Doamne ajuta! Au plecat inaintea mea, as fi dorit sa plec eu, insa Dumnezeu nu m-a lasat, cutitul a intrat pana la capat, dar nu am murit fizic. Au plecat intr-un loc mai bun decat unde ne aflam noi, pe Pamantul subjugat, si noi sclavi pe el. Gestul neasteptat al criminalului din Brasov! Pana si politistii au ramas cu gura cascata dupa ce le-a cerut asta Am inteles ca suntem fiinte de lumina, dar am ajuns in Babilon, nim ...