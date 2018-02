Inseparabile pe vesnicie - 4 zodii care vor trece peste absolut orice, numai ca sa fie impreuna

Suflete pereche google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar daca lumea intreaga e impotriva lor, aceste doua cupluri de zodii nu se vor desparti niciodata si vor incerca mereu sa faca pace in relatia lor. Nicio relatie nu e perfecta, iar aceste 4 zodii pot parea aparent diferite, dar tocmai acest lucru le face sa se inteleaga perfect in relatia de cuplu si sa accepte diferentele dintre ele. Iata 2 dintre cele mai solide cupluri din zodiac, care invata sa convietuiasca impreuna desi au moduri diferite de a gandi si de a actiona: 1. Leu si Balanta Leului ii place la nebunie sa faca numeroase cuceriri, dar are o parere mult prea buna despre sine, asa ca de multe ori reufuza partenerii fara nicio remuscare. Cand intra in viata lor o Balanta, Leii se c ...