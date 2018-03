Insolventa societatii Atlassib ceruta in instanta de Primaria Sibiu. Societatea are puncte de lucru si la Constanta (document)

”Respinge cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea SC CWS BOCO ROMÂNIA SRL pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC ATLASSIB SRL.Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu.Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.01.2018” – se arată în minuta instanței.

”Respinge cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea CAR ET BUS MAINTENANCE pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC ATLASSIB SRL.Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.01.2018” – se arată în minuta instanței.

Pe rolul Tribunalului Sibiu a fost înregistrat un dosar prin care Primăria Sibiu solicită intrarea în insolvență a societății. Potrivit Portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la data de 19 martie 2018 la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, materia dosarului fiind Faliment, iar obiectul ”procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată”. Părți în dosar suntUn alt proces în care parte este societatease află pe rolul Judecătoriei Sibiu, iar următorul termen este programat pentru data de 28 martie 2018. Dosarul a fost înregistrat pe 8 noiembrie 2017 la SecțiaCivilă iar ca obiect are ”contestația la executare”.În acest dosareste contestator iareste intimat.Intrarea în insolvență a societățiia fost cerută și de creditorulcare a acționat în instanță societatea din Sibiu. În dosarul înregistrat pe 22 decembrie 2017 la Tribunalul Sibiu a fost dată pe 11 ianuarie 2018 o primă soluție.Tot pentru procedura insolvenței societățiia acționat în instnață și societateaSRL în calitate de creditor. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Sibiu de 28 noiembrie 2017, iar pe 11 ianuarie 2018 a fost respinsă solicitarea creditorului.DesprePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului interogat la data de 20 martie 2018, societatea a fost înființată în anul 1993 și are sediul în municipiul Sibiu, strada Tractorului nr. 14, județul Sibiu.Societatea are capital social subscris de 3.194.800 lei, integral vărsat. Asociați în cadrul firmei sunt, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 90,2134718918% / 90,2134718918% șicu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 9,7865281082% / 9,7865281082%.Administratorul societății este. Domeniul de activitate principal al societății este alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică.Societatea are și puncte la Constanța, pe strada Theodor Burada, bulevardul Mamaia și strada Verde, dar și la Medgidia, pe strada Independenței.Potrivit Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 159.267.465 de lei, profit de 7.421.506 de lei și 993 de salariați.