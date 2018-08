Inspectia Judiciara face verificari prealabile fata de cei doi procurori care au demarat ancheta despre miting

Mititelu Jr. a facut o aroganța mica la NUBA! Puștiul & gașca lui au comandat 10 sticle de Moet Adrian Mititelu Jr. a făcut spectacol cu doar câteva ore înainte să împlinească 21 de ani. (Super oferte la accesorii gaming) Fiul patronului lui FC U Craiova a făcut o aroganță mică la NUBA, unde, alături de prieteni, a consumat bături fine. Nu l-a interesat nota de plată, s-a simțit perfect, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 […] The post Mititelu Jr. a făcut o aroganță mică la NUBA! Puștiul & gașca lui au comandat 10 sticle de Moet appeared first on Cancan.ro.

Gabi Torje, unul dintre cei mai buni mijlocași ai naționalei României, a fost de-a lungul timpului implicat în mai multe episoade în care a dat dovadă de un comportament nesportiv și care au făcut deliciul presei. Dacă în primăvara juca în "naționala" lui Contra, acum, de când a abandonat sportul rege, fotbalistul merge în vacanțe cu șeful Cordunenilor!

Viitorul a învins sâmbătă fără drept de apel pe Gaz Metan Mediaș, 2-0, și trupa lui Gică Hagi parcă s-a "trezit" din letargia care o cuprinsese în debut de campionat. Motiv perfect pentru unii dintre jucători să sărbătorească și unde dacă nu chiar pe litoral, în faimoasa stațiune Mamaia. Fotbaliștii lui Hagi, Voduț și Vână, au fumat ca turcii și au "ras" pahar după pahar!

Milionarul George Copos & proaspăta soție, dansuri intime la LOFT! Dragostea nu ține cont de vârstă! La cei 65 de ani, George Copos este mai îndrăgostit ca niciodată. Celebrul om de afaceri se comportă mai ceva decât un adolescent.

Orban despre o alianta electorala: E important sa avem o strategie care sa permita castigarea alegerilor Preşedintele liberal Ludovic Orban a declarat, referitor la o posibilă alianţă PNL-USR-PMP şi Mişcarea România Împreună, partidul condus de Dacian Cioloş, că este important să fie pusă în practică o strategie care să ducă la câştigarea alegerilor şi la formarea unui guvern.

Bianca Drăgușanu, la plajă cu un corp de top! Vedeta a încins atmosfera cu corpul de top pe o plajă renumită din Mamaia. Blondina a avut cea mai fierbinte apariție a sezonului estival.

O brigadă calificată de milionari străini a răsturnat toate ierarhiile în lumea petrecăreților de la noi din țară. "Regii distracțiilor" au făcut o mega-aroganță la NUBA Mamaia înainte de concertul lui Paris Hilton, au cerut să le fie aduse la masă 200 de sticle de șampanie cu macaraua.

Un fotbalist al lui PSG va putea juca pentru Romania: A primit cetațenia - VIDEO Virgiliu Postolachi a obţinut luni cetăţenia română, anunţă site-ul cancan.ro. Atacantul în vârstă de 18 ani, legitimat la PSG, a refuzat să evolueze pentru Republica Moldova şi Franţa, iar acum poate îmbrăcat tricoul României.Sursa citată a prezentat documentul prin care i se acordă cetăţeania româ ...

Simona Halep s-a accidentat și nu va participa la turneul de Grand Slam. Cu doar o săptămână înainte de debutul celui de-al patrulea turneu de Grand Slam, cel de la US Open, Simona Halep a anunţat că a suferit o accidentare de la tendonul lui Ahile şi este nevoită să se retragă de la turneul de la New Haven. „Îmi pare atât de rău pentru turneu și fani."