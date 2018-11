Inspectia Judiciara intra in forta! Il cerceteaza pe procurorul care a amendat mai multi politisti

inspectia judiciara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectia Judiciara s-a autosesizat in cazul procurorului care a amendat doi politisti cu cate 5.000 de lei, pentru ca l-au oprit in trafic, si urmeaza sa efectueze verificari preliminare pentru a stabili daca sunt indicii cu privire la savarsirea vreunei abateri disciplinare. Alin Bogdan Alexandru, purtatorul de cuvant al Inspectiei Judiciare, a confirmat, pentru STIRIPESURSE.ro ca Inspectia s-a sesizat din oficiu ca urmare a informatiilor aparute in presa, potrivit carora procurorul Mihai Laurentiu Vasilescu a decis sa amendeze doi politisti, cu 5.000 de lei, pentru ca l-au oprit in trafic si a intarziat la Parchet.. Potrivit sursei citate, Inspectia Judiciara urmeaza sa efectueze verificari pre ...