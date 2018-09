Inspectoratul scolar a aflat din presa de bataia elevelor de la "Dimitrie Ghika", la fel si directorul scolii

Bataie scoala Paruiala cu pumni si picioare de la Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" din Comanesti a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce imaginile au fost publicate pe internet. Atat Inspectoratul Scolar cat si directorul scolii nu stiau de incident, insa au precizat ca dupa ce se va studia cazul se vor lua masurile necesare. ISJ a deschis o ancheta. Un eveniment deosebit de violent a avut loc la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika din Comanesti, dupa ce doua fete de clasa 11-a au batut o alta fata de clasa 9-a. Vezi si: Elevul desfigurat de un coleg la Craiova, amenintat cu moartea daca nu isi retrage plangerea Eleva de clasa 9-a a primit mai multi pumni si picioare de la cele doua eleve mai mari, dintr-un motiv inca necunoscut, la inceput de an scolar. O serie de violente, care au avut loc in scolile romanesti, au aparut in mediul online in ultima saptamana. ...