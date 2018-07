Inspectorii ITM Constanta, controale pe litoral. Ce amenzi au aplicat

Brigitte Nastase, mesaj dur la adresa lui Catalin Cazacu: ”Fiecare ia din relatie cam ce-i pica bine si ce poate” Brigitte Năstase i-a transmis lui Cătălin Cazacu un mesaj dur. Și totul de față cu Ilie Năstase! Bruneta a răbufnit și a spus lucrurilor pe nume. (Reduceri mari la jocuri PC) După ce Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) v-au prezentat, în exclusivitate, o parte din poveste și au făcut publice mesajele și una dintre fotografiile pe […] The post Brigitte Năstase, mesaj dur la adresa lui Cătălin Cazacu: ”Fiecare ia din relaţie cam ce-i pică bine şi ce poate” appeared first on Cancan.ro.

Două zile au căutat anchetatorii piciorul unei victime dintr-un accident rutier petrecut în cartierul Mofleni din Craiova. Marți l-au găsit pe acoperișul unei case. Potrivit anchetatorilor, un bărbat a lovit o bătrână de 69 de ani care încerca să traverseze printr-un loc nepermis. Femeia a decedat […]

Gheorghe Iancu, 2 aspecte nevralgice ale ordonanței ce inflameaza spiritele. Miza de milioane EXCLUSIV Profesorul de drept constituțional Gheorghe Iancu – fost avocat al poporului – a acordat marți o declarație ...

Loredana Chivu a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Blondina a mărturisit și cine a ajutat-o să treacă peste perioada grea din viața ei. Loredana Chivu a ajuns să fie dependentă de pastile. Din cauza lor, blondina a ajuns și de urgență la spital și a […]

Sabina (23 de ani), fiica lui Oreste, este însărcinată în șase luni și jumătate, iar majoritatea apropiaților ei au aflat recent de această veste. Totul a fost ținut la secret! Aflat în mijlocul unor acuzații destul de grave, în care se vorbește despre traficul de stupefiante, iată că Oreste are și motive de fericire pe […]

Romania apeleaza la ajutor european pentru fermierii afectati de pesta porcina africana România apelează la ajutorul financiar al UE pentru fermierii români afectaţi de apariţia virusului pestei porcine africane şi de măsurile de intervenţie, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, în Consiliul Uniunii Europene.

Gest mai putin obisnuit: Kim Jong-Un, critici din cauza progresului lent al economiei din Coreea de Nord Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a criticat oficialii coreeni cu privire la întârzierea finalizării mai multor proiecte economice şi progresul lent al economiei în ultimul timp, relatează BBC.

In zilele de 21 și 22 iulie, la Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti', va fi deschis iarmarocul de Sfantul Ilie Iarmarocul de Sfântul Ilie va fi deschis pe 21 şi 22 iulie, la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", eveniment care are loc cu ocazia sărbătorii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, cinstit în Calendarul Ortodox pe data de 20 iulie., informează news.ro.Sf. Ilie, patronul verii, al arşiţei şi f ...

SICRIU cu oseminte umane, descoperit pe marginea drumului de o echipa ce facea ecologizarea soselei | FOTO Un sicriu cu oseminte umane a fost descoperit, marţi, pe marginea Drumului Naţional 67, în comuna Leleşti, din Gorj, de drumarii care strângeau gunoaie, în cadrul unei acţiuni de ecologizare. Poliţiştii au deschis o anchetă, transmite corespondentul MEDIAFAX.