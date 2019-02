Instagram interzice fotografiile ce prezinta scene de automutilare

Instagram, o reţea de socializare foarte populară în rândul tinerilor, a luat decizia de a interzice fotografiile ce prezintă răni autoprovocate, pentru a lupta astfel împotriva automutilării şi a sinuciderilor, au anunţat joi reprezentanţii acestei platforme online care este deţinută de compania Facebook, informează AFP preluat de agerpres.

Recent, "am descoperit că, referitor la chestiunea automutilării şi a suicidului, nu suntem suficient de bine pregătiţi şi că ar trebui să facem mai mult pentru a asigura siguranţa utilizatorilor de Instagram", au declarat reprezentanţii reţelei de socializare într-un comunicat publicat pe blogul oficial al acesteia.

CITEȘTE ȘI: De ce NU este recomandat să adaugi lapte sau zahăr în cafea



Instagram, care interzice deja orice conţinut ce încurajează sau promovează suicidul şi automutilarea, va interzice şi va retrage de pe site-ul său "imaginile violente explicite cu scene de automutilare, precum şi tăieturile" autoprovocate.



Cât despre fotografiile mai puţin dure şi mai puţin asociate cu automutilarea - precum cicatricele, de exemplu -, acestea vor nu vor mai apărea în rezultatele căutărilor online şi nu vor fi recomandate de algoritmii utilizaţi de Instagram. Reprezentanţii companiei spun că au început să colaboreze în această privinţă cu o serie de experţi din domeniul sănătăţii mintale.

Acest tip de conţinut mai puţin explicit "nu va fi complet suprimat, căci nu dorim să stigmatizăm sau să izolăm persoanele care pot fi deprimate şi care pot să publice conţinuturi legate de actele de automutilare, pentru a solicita ajutor", a adăugat filiala companiei Facebook.



La fel ca firma-mamă, Instagram, dar şi Twitter şi Google, încearcă în permanenţă să limiteze conţinuturile problematice de pe platforma sa, depunând în acelaşi timp eforturi pentru a evita orice acuzaţie de cenzură.



Reprezentanţii Instagram, o reţea de partajare de fotografii, care are peste 1 miliard de utilizatori pe plan mondial, reflectează, de asemenea, la adoptarea altor măsuri, precum estomparea anumitor imagini pentru ca acestea să nu fie imediat vizibile.



Potrivit BBC, noua decizie a fost luată după ce tatăl unei tinere britanice de 14 ani, care s-a sinucis în 2017, a acuzat Instagram că are o parte de vină în acea dramă.



Adolescenta, potrivit tatălui ei, ar fi consultat multe conţinuturi online asociate sinuciderii şi automutilării.



Creată sub forma unei simple platforme de partajare de fotografii, Instagram a fost cumpărată de Facebook în 2012 şi a devenit de-a lungul anilor care au urmat o reţea de socializare independentă, pe care utilizatorii dialoghează între ei prin intermediul comentariilor publicate sub imaginile afişate.