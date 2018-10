Institutul Aspen din Romania organizeaza The Bucharest Forum – When East Meets West: Collision, Collusion or Cooperation

În perioada 9-10 octombrie 2018 se desfășoară la București The Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States.

La dezbaterea de azi, ”When East Meets West: Collision, Collusion or Cooperation”, deschisă de ministrul afacerilor externe, domnul Teodor Meleșcanu, și de ministrul apărării naționale, domnul Mihai Fifor, au mai participat președintele Institutului Cultural Român, doamna Liliana Țuroiu, domnul Andrei Țărnea, comisarul Sezonului România-Franța, oficiali de rang înalt, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai mediului academic, experţi şi jurnalişti din Europa, Asia, Africa, America şi Australia.

The Bucharest Forum este cel mai amplu eveniment public internaţional pe tematică geopolitică şi geoeconomică găzduit de România, aflat anul acesta la cea de-a șaptea ediție.

Ministrul de externe și cel al apărării au avut intervenții pe teme de interes din perspectiva politicii externe și a celei de securitate, abordate prin prisma conceptelor de coliziune și cooperare pe axa Est-Vest.

The Bucharest Forum 2018 este organizat de Institutul Aspen România și biroul din București al German Marshall Fund of the US cu sprijinul Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Cercului Militar Național, Ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat și Băncii Naționale a României. La sesiunea din acest an au fost prezenți peste 300 de participanți și 50 de speakeri.