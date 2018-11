Intalnire CRUCIALA intre Rareș Bogdan și Cozmin Gușa, chiar ACUM: Cei doi negociaza daca se despart sau se impaca

Lucian Sova, ministrul demisionar al Transporturilor, a declarat, joi seara, ca firma de constructii Astaldi poate oricand sa blocheze conturile Metrorex, deoarece are de recuperat 47 de milioane de euro.

Andreea Raicu, dezbrăcată de haine și de complexe pe pagina sa de Instagram, a declarat că s-a simțit confortabilă ”cu cine sunt”. Vedeta a răspuns unei provocări și a acceptat să pozeze nud. Chiar ea spune că și-a depășit unele complexe și s-a simțit foarte bine. Fanii au fost, bineînțeles, încântați. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Andreea […] The post Andreea Raicu, dezbrăcată de haine și de complexe: ”Fără rușinile care mă blocau de fiecare dată!” | FOTO appeared first on Cancan.ro.