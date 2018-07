Intalnire cruciala pentru coalitie! Ce au vorbit Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu

Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt fata in fata, iar printre temele de discutie sunt doua extrem de importante: posibila suspendare a lui Klaus Iohannis si informatiile aparute in presa privind o posibila ordonanta privind amnistia si gratierea. Seful PSD, Liviu Dragnea, a ajuns fata in fata cu Calin Popescu Tariceanu. Liderii coalitiei discuta despre o posibila suspendare a lui Klaus Iohannis. Suspendarea presedintelui Iohannis nu ar fi agreata de ALDE, arata sursele Antena3, iar aceasta chestiune nu ar fi fost discutata de cei doi lideri. Klaus Iohannis, amendat pentru discriminare. Iata hotararea CNCD UPDATE: Calin Popescu Tariceanu a declarat prin purtatorul l ...