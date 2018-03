Intalnire cu scantei la varful PSD! Nicolae Banicioiu, sageți catre Liviu Dragnea: 'E tot un membru ca și mine'

Comitetul Executiv al PSD, care se reuneşte vineri, la Parlament, urmează să valideze lista candidaţilor care vor cere votul în congresul de sâmbătă. Vicepreședintele PSD, Nicolae Bănicioiu, a lansat noi săgeți către liderul partidului, Liviu Dragnea, precizând că acesta este „tot un membru” ca și el. Nicolae Bănicioiu candidează pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sâmbătă.

„Eu sunt un membru ales de partid. Deci Liviu Dragnea este tot un membru de partid ca și mine, are aceleași drepturi ca și mine și are tot un vot. (...) Eu am fost membru PSD de la început, când ei nu erau în partid. Cum ar putea cineva? Haideți să nu merge pe speculații. PSD este un partid serios și unit și ar trebui să rămână unit și după acest Congres”, a spus Bănicioiu, care a punctat că vor fi mulți care îl vor vota.

