Intalnire extrem de importanta! Viorica Dancila, fata in fara cu premierul Israelului

Viorica Dancila Benjamin Netanyahu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aflata la Washington, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut luni, 25 martie 2019, o intrevedere cu prim-ministrul statului Israel, Benjamin Netanyahu, in marja participarii la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC). Cei doi inalti oficiali au salutat relatiile excelente dintre cele doua tari, fapt reflectat si de frecventa contactelor bilaterale la nivel inalt. In acest sens, s-a discutat si despre organizarea, in cursul acestui an, a sedintei comune a celor doua guverne, precedata de un forum economic cu o sectiune dedicata contactelor business to business. Ministrul pentru romanii de pretutindeni: Sustinem decizia de a muta amba ...