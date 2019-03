Intalnire importanta la Bruxelles. Participa si premierul Viorica Dancila

dancila si tariceanu sunt la bruxelles google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In zilele de 21 si 22 martie se desfasoara la Bruxelles reuniunea de primavara a Consiliului European, aceasta urmand sa fie deschisa de presedintele Iohannis, in contextul presedintiei rotative a Consiliului. La Bruxelles se afla in aceste zile si premierul Viorica Dancila, dar si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Viorica Dancila face astazi o vizita de lucru la Bruxelles. Iata ce va discuta cu Frans Timmermans Toate partidele mari politice la nivel european au sedinte astazi. Premierul Viorica Dancila merge la socialistii europeni. La PPE se va duce Klaus Iohannis, la ALDE este o sedinta similara unde merge astazi Calin Popescu Tariceanu. Cele trei partide ma ...