Intalnire istorica! Donald Trump ii impune o singura conditie lui Kim Jong Un

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conditia presedintelui american Donald Trump pentru a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este sa nu mai efectueze teste nucleare sau de rachete, a declarat duminica ministrul finantelor SUA, Steve Mnuchin, transmite Reuters. "Nu trebuie sa existe nicio confuzie. Presedintele a spus foarte clar ca o conditie este sa nu aiba loc teste nucleare si nici teste de rachete, iar aceste conditii se vor mentine si in timpul intalnirii", a declarat Mnuchin in cadrul emisiunii "Meet the Press" de la postul NBC, cand a fost intrebat despre declaratia de vineri a secretarului de presa a Casei Albe, Sarah Sanders, care a spus ca nu va exista nicio intalnire fara actiuni ale Coreii de Nord concrete si verificabi ...