Intalnire istorica! Donald Trump o sa aiba o intrevedere cu Kim Jong-un

Trump Kim Jong google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Alba a facut un anunt extrem de important in aceasta noapte. Presedintele Statelor Unite Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un se vor intalni fata in fata pana la finalul lunii mai. Presedintele american a acceptat invitatia dictatorului de la Phenian, transmisa prin intremediul unui inalt oficial sud-coreean, insa locul si data exacta nu au fost inca precizate. O astfel de intalnire era greu de imaginat NU cu mult timp in urma. Vine totusi in contextul in care tensiunile intre Washington si Phenian au atins cote inalte din cauza programului de inarmare nucleara al Coreei de Nord, iar cei doi lideri s-au si insultat. Trump ia in considerare noi actiuni militare impotriva Siri ...