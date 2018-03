Intalnire la Bruxelles intre Cristian Matei, primarul Turzii, si comisarul Corina Cretu

Cristian Matei la Bruxelles 2

Cristian Matei, primarul Turzii, s-a intalnit in cursul zilei trecute cu reprezentantul Comisiei Europene Corina Cretu, ocazie cu care a discutat posibilitatile de dezvoltare prin obtinerea de noi surse de finantare pentru inovare si turism.

”Am avut astazi la Bruxelles o intalnire oficiala cu doamna Comisar Corina Cretu. Am discutat despre proiectele pe care le derulam şi despre noi posibilitati de finantare europeana in special in ceea ce priveşte turismul şi inovarea. Ne-a felicitat pentru premiul obtinut şi pentru rezultatele pe care le avem. Ii multumim pentru aprecieri şi pentru sprijinul oferit.”, arata Primarul din Turda, Cristian Matei.

