Intalnire la SC Socep SA. Va fi analizat raportul semestrial 2018. Cine va participa

SC SOCEP SA, cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, informează despre organizarea celei de-a doua întâlniri din acest an cu presa, analiștii financiari și investitorii.Agenda întâlnirii cuprinde analiza raportului semestrial 2018.Întalnirea va avea loc la sediul SOCEP SA, marți, 21 august, in intervalul orar 10.00 - 11.00, iar în funcție de evoluția discuțiilor se poate prelungi.Raportul semestrial 2018 poate fi consultat pe website-ul societăţii www.socep.ro la rubrica „Relaţia cu investitorii - Rapoarte BVB – Semestriale” si pe site-ul BVB.