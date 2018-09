Intalnire NEOBIȘNUITA pentru Liviu Dragnea: A venit tocmai din China

Romania a avut in august cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, pentru a saptea luna consecutiv, a anuntat luni Directia pentru statistica a Comisiei Europene - Eurostat.

Ludovic Orban a anuntat ca PNL va depune doua motiuni simple, una prin care va cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scaparea de sub control a pestei porcine, si alta a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru dezastrul provocat finantelor publice locale.

Povestea de dragoste dintre Răzvan Fodor și frumoasa lui soție a început în București, în urmă cu mai mulți ani, după ce Irina a venit din Buzău ca să urmeze cursurile Facultății de Jurnalism aici, în Capitală. Și… e presărată cu amănunte care i-ar putea inspira pe scenariștii pretențioși de la Hollywood. Ca în orice […] The post Răzvan Fodor s-a dezlănțuit în public, după ce soția i-a făcut zile fripte: “Am de gând să vă demonstrez ce soţ înţelegător sunt”. Care e soluția lui appeared first on Cancan.ro.