Intalnirea liderilor PSD de la Neptun: Masuri de securitate sporite, promisiuni pentru primari, acuzatii dure LIVE

Liderii PSD s-au reunit sambata, in jurul orei 11:00, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) . Printre subiectele de discutie se afla evaluarea ministrilor din Cabinetul Dancila, cauzele scaderii PSD in sondaje, comportamentul discretionar al lui Liviu Dragnea in luarea deciziilor, dar si situatia vinovatilor pentru reprimarea violenta a protestelor pasnice din 10 august.