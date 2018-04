Intalniri de lucru speciale la Colegiul National Iasi. Vor participa elevi si profesori din Ungaria, Turcia, Italia si Bulgaria

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Colegiul National Iasi, partener al Proiectului Erasmus+ Stories All Over Europe, organizeaza a doua activitate de formare a elevilor din cadrul Parteneriatului Strategic ce se va desfasura pe parcursul a doi ani (septembrie 2017- august 2019). Intre 22 si 28 aprilie 2018, la Colegiul National se desfasoara intalniri de lucru la care participa elevi si profesori ai scolii gazda si reprezentanti din celelalte 4 scoli implicate in proiect: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Ungaria (scoala coordonatoare), Remzi Dogan Ilkokulu, Turcia, Istituto Comprensivo 1 Chieti, Italia si 41 School Patriarh Evtimiy, Bulgaria. Programul va debuta luni, ...