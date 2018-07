Intamplare ciudata in Siberia. S-a facut o bezna stranie in miezul zilei. „Nu ne vor spune niciodata ce s-a intamplat”

Noapte Siberia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare bizara in Siberia. Pe 21 iulie, in miezul zilei, s-a facut brusc noapte in nordul Yakutiei. Bezna a durat cateva ore. Speriati, oamenii credeau ca flacarile unor incendii de proportii se apropiau de localitatile lor, in timp ce altii vorbeau despre o invazie extraterestra. Alti oameni fugeau pe ulite si strigau ca Soarele a disparut. Autoritatile nu au oferit o explicatie pentru ce s-a intamplat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:69114,domain:"n.ads5-adnow.com"}); Loading... (function(){var D=new Date(),d=document,b='body',c ...