Intamplare mai putin obisnuita! Un barbat a fost ucis de pietrele aruncate de mai multe maimute

Un barbat din India a murit dupa ce un grup de maimute l-a atacat aruncand in el cu niste caramizi, ranindu-l in zona capului si a pieptului. In momentul in care animalele l-au atacat, barbatul, in varsta de 72 de ani, aduna lemne uscate pe un drum. Se pare ca primatele au folosit caramizile adunate dintre ruinele unei cladiri din zona. Victima a fost transportata la spital, dar a decedat la scurt timp. Locuitorii satului in care s-a petrecut incidentul au reclamat deseori comportamentul agresiv al maimutelor, dar autoritatile nu au putut face, deoarece animalele apartin unei specii protejate. Familia barbatului a intentionat sa depuna o plangere la politie, dar nu le-a fost ac ...