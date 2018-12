Intamplare socanta! O batrana din Iasi a vrut sa toarne apa clocotita peste un tanar care voia sa o violeze. Ce a urmat, depaseste orice limita

batrana • O batrana din Iasi a ajuns la spital avand mai multe arsuri dupa ce s-a oparit cu apa fierbinte • Desi totul pare o intamplare casnica nefericita, batrana a trecut prin clipe de cosmar si a scapat de un viol • Un tanar de 23 de ani i-a pus gand rau femeii si a incercat sa intretina relatii sexuale cu aceasta O batrana de 78 de ani din Iasi a trecut prin clipe de cosmar dupa ce s-a trezit cu un tanar in casa. Maria A. era in locuinta ei din comuna ieseana Andrieseni cand Daniel Cojocariu a intrat peste ea. Femeia si-a dat seama ca individul a venit la ea pentru a o chinui si a incercat prin orice mijloace sa scape. Astfel, batrana a luat un vas cu apa clocotita de pe soba si a vrut sa-l sperie pe individ amenintandu-l ca arunca lichidul spre el. Asta nu l-a speriat insa pe Cojocariu. Citeste si: Cel mai SUFLETIST hot din Iasi a ajuns dupa gratii! In ...