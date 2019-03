Integrala poetica a lui Giuseppe Ungaretti va fi lansata si la Iasi

Afis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalista, poeta si traducatoarea Nicoleta Dabija lanseaza, in premiera la Iasi, integrala operei poetice a lui Giuseppe Ungaretti, “O viata de om”, carte publicata in 2018 la editura Paralela 45. Evenimentul va avea loc, miercuri, 13 martie 2019, in Libraria Cartea Romaneasca din Iasi, situata pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 2, incepand cu ora 18:00. Alaturi de traducatoarea volumului, Nicoleta Dabija, despre carte si opera marelui poet italian vor vorbi si poetul Catalin-Mihai Stefan, dar si regizorul Ovidiu Lazar. Evenimentul va fi moderat de Paul Gorban, directorul librariei iesene. „Realizarea acestei editii integrale a poeziei lui Giuseppe Ungaretti (1888–197 ...