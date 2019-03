Interesant! Cinci tehnologii imaginate de Jules Verne care au devenit realitate

Nautilus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jules Verne a fascinat copilaria multora dintre noi, dar a fost mai mult decat un autor de romane de aventura. Tehnologiile pe care le-a gandit in urma cu 150 de ani au devenit realitate si parte a rutinei zilnice. Jules Verne a fost un profet sau un mare inventator? Greu de spus. Unii ar spune ca ambele, avand in vedere ca multe dintre tehnologiile gandite de el au devenit realitate. Atunci cand spui Jules Verne, gandul te duce la romanele 20.000 de leghe sub mari, Calatorie spre centrul Pamantului sau Ocolul Pamantului in 80 de zile, dar si multe altele. Verne s-a nascut la inceputul secolului al XIX-lea, in Franta, deci a trait in asa-numita epoca a scientismului. A fost un secol in care mentalitatea me ...