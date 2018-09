Interlopul Daniel Gabriel Husein, cunoscut ca ‘Dasaev’, este principalul suspect in cazul celor doi americani injunghiati

Interlopul brailean Daniel Gabriel Husein, cunoscut ca ‘Dasaev’, este principalul suspect in cazul celor doi americani injunghiati pe terasa ‘Music Pub’ din Gradina Mare din Braila.

Potrivit unor surse judiciare, citate de jurnalistii debraila.ro, identitatea temutului interlop, dar si a complicilor sai, care l-au ajutat sa ii snopeasca in bataie si sa ii injunghie pe cei doi sportivi americani, a fost stabilita.

Interlopul ‘Dasaev’ a devenit cunoscut in Braila in anii 90′ pentru fapte extrem de violente. Intre timp, el a plecat in strainatate, acolo unde s-a ocupa de traficul de persoane.

In Spania, interlopul a fost condamnat pentru proxenetism si viol si a ispasit ani grei de inchisoare.

In urma cu patru ani, Daniel Gabriel Husein a fost eliberat din inchisoare si s-a intors la Braila, acolo unde si-a reluat vechile activitati.

