International Champions Cup debuteaza pe 16 iulie - Formațiile de top din Europa vor fi capete de afiș

A şaptea ediţie a turneului amical International Champions Cup va debuta pe 16 iulie, urmând să se desfăşoare 18 meciuri între nume mari ale fotbalului mondial potrivit mediafax.

Partidele de la acest turneu se vor desfăşura pe parcursul a trei săptămâni, în intervalul 16 iulie - 10 august, pe teritoriul a trei continente - Europa, Asia şi America de Nord. Printre cele mai interesante dueluri se numără Bayern - Real Madrid, Juventus - Tottenham sau Atletico - Juventus. Pe lângă 11 nume mari ale Europei, vor participa şi mexicanii de la Chivas Guadalajara.



Programul meciurilor:



16 iulie: Roma - Chivas Guadalajara (Chicago, SeatGeek Stadium)

17 iulie: Arsenal - Bayern Munchen (Los Angeles, Dignity Health Sports Park)

20 iulie: Manchester United - Inter (Singapore, National Stadium) / Arsenal - Roma (Charlotte, Bank of America Stadium) / Bayern Munchen - Real Madrid (Houston, NRG Stadium) / Benfica - Chivas Guadalajara (Bay Area, Levi's Stadium)

21 iulie: Juventus - Tottenham Hotspur (Singapore, National Stadium)

23 iulie: Real Madrid - Arsenal (Washington, FedEx Field) / Bayern Munchen - AC Milan (Kansas City, Arrowhead Stadium) / Chivas Guadalajara - Atletico Madrid (Arlington, Texas, Globe Life Park in Arlington)

24 iulie: Juventus - Inter (China, locaţia urmează să fie stabilită) / Roma - Benfica (Harrison, New Jersey, Red Bull Arena)

25 iulie: Tottenham - Manchester United (Shanghai, Hongkou Football Stadium)

26 iulie: Real Madrid - Atletico Madrid (East Rutherford, New Jersey, MetLife Stadium)

28 iulie: AC Milan - Benfica (Foxborough, Gillette Stadium)

3 august: Manchester United - AC Milan (Cardiff, Principality Stadium)

4 august: Tottenham - Inter (Londra, Tottenham Hotspur Stadium)

10 august: Atletico Madrid - Juventus (Stockholm, Friends Arena)

International Champions Cup a adus adevărate recorduri de asistenţă la precedentele ediţii. În 2014, 109.318 de suporteri au asistat la meciul Manchester United - Real Madrid, de pe Michigan Stadium. Anul trecut, 100.000 de fani au putut urmări duelul dintre două mare rivale ale Angliei, Liverpool şi Manchester United.