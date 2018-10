Interpol, explicatii despre arestarea Elenei Udrea si Alinei Bica. Ce au observat agentii in timpul filajelor - VIDEO

Alina Bica si Elena Udrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a anuntat joi ca Elena Udrea si Alina Bica se afla in acest moment in arest preventiv pentru doua luni in centrul penal Vilma Curling in asteptarea procesului de extradare. "De obicei, odata ce efectuam arestarea, guvernul care o cere are doua luni la dispozitie pentru a finaliza toate formalitatile necesare. Totusi, cele doua persoane retinute au dreptul sa faca recurs pentru ca procesul sa nu fie dus pana la capat", a declarat Chinchilla, intr-o conferinta de presa difuzata pe canalul Agentiei de Investigatii Judiciare din Costa Rica. Citeste si: Seful Interpolului din Costa Rica, despre Elena Udrea si Alina Bica: ...