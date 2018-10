Interventie chirurgicala in premiera transmisa de BZI LIVE! Operatie complicata la coloana vertebrala efectuata de catre o echipa de medici coordonata de managerul Spitalului de Neurochirurgie Iasi - FOTO, VIDEO

operatie spital neurochirurgie iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi dimineata, in a patra zi a Conferintei de Neurostiinte "Zilele medicale ale Spitalului «Prof. Dr. Nicolae Oblu»", cei aproximativ 200 de medici participanti au avut posibilitatea sa asiste la doua interventii chirurgicale transmise direct din sala de operatie in Amfiteatrul spitalului. URMARITI AICI TRANSMISIUNEA LIVE A OPERATIEI Interventiile au fost realizate pe doi pacienti cu leziuni ale coloanei vertebrale, iar echipa operatorie a fost formata din dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie Iasi, dr. Cezar Popescu, director medical al spitalului si dr. Bogdan Costachescu, neurochirurg in cadrul unitatii medicale. Citeste si: Ve ...