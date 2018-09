Interventie de ultima ora! Ce spune Viorica Dancila despre mutarea Ambasadei din Israel

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri, la Bruxelles, cu socialistii din Parlamentul European, despre statul de drept, dar si despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Dancila a afirmat ca decizia apartine presedintelui. Daniel Dragomir rupe tacerea! Ce sfaturi ii da Vioricai Dancila "S-a vorbit despre transferul ambasadei. Prim-ministrul nu poate transfera ambasada. Eu am dat in lucru un memorandum in cadrul Guvernului in care am cerut opinia tuturor ministerelor, pentru a inmana acest memorandum presedintelui Romaniei, pentru a lua decizia. Eu nu pot, ca prim-ministru, sa mut o ambasada dintr-o parte in alta. Acesta este atributul presedintelui Romaniei. ...