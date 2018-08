Interventie de urgenta in judetul Tulcea. Copil in stare grava dupa ce a fost lovit de un cal. Elicopterul SMURD de la Constanta chemat in ajutor

Publicația britanică The Telegraph a publicat un amplu articol despre o Dacie specială cu care era dus Ceaușescu la diverse vizite de lucru în anii 80' și despre proprietarul mașinii, Ovidiu Măgureanu. Mașina poreclită Tovarășa a fost produsă în 1982 și avea dotări cu totul speciale pentru acele vremuri: aer condiționat, cutie automată și motor de 2200 cc.

Ministerul Sanatatii contrazice Spitalul Universitar si precizeaza ca ancheta de la unitatea sanitara este in continuare in derulare.

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) retiparirea in totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a, dupa ce au fost tiparite 1,6 milioane de manuale care contin grave erori.

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a declarat, luni (27 august) că în timpul protestelor din 10 august nu s-a aflat în centrul mobil de comandă. Ea a explicat că a fost„într-o clădire din clădirile care aparţin de guvern" și că ordinul de evacuare a pieţei a fost dat după miezul nopţii. Speranța Cliseru mai spus că