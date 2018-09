Interventie de urgenta in statiunea Saturn. O persoana in pericol de inec scoasa din mare. Intervine elicopterul SMURD

Campioana olimpica la ciclism, paralizata in urma unui accident Campioana olimpică la ciclism Kristina Vogel a anunţat, vineri, că este paralizată în urma unui grav accident petrecut î ...

Biletul Zilei »» Ieri a fost verde »» Astazi pariem inspirat pentru un nou caștig! Ieri am bifat al 4-lea verde din ultimele 5 zile. Am mizat pe cel puțin o repriză câștigată de Italia cu Polonia, scor 1-1 (0-1) și pe cel puțin trei cartonașe în meciul dintre Turcia și Rusia (3). Astăzim vom miza pe cornere și goluri în meciurile din Liga Națiunilor dar și pe un joc […]

Ioan Mircea Pascu critica susținatorii MCV: mesajele sunt motivate de teama tuturor porcariilor facute sub acoperirea MCV Vicepreşedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Paşcu, a declarat că mesajele prin care ni se spune că nu e indicat ...

Cardi B și Nicki Minaj s-au luat la bataie! De la ce a pornit cearta dintre cele doua dive Cântărețele Cardi B și Nicki Minaj au fost filmate în timpul unei altercații la o petrecere din cadrul Săptămânii Modei de la New York. Potrivit E! News, Minaj socializa în timpul unei petreceri organizate de revista Harper's Bazaar când Cardi B a sărit spre ea să o atace și a început să țipe. Nicki Minaj […]

Ionuț Radu: „Suntem neinvinși, meritam sa ne calificam, suntem cei mai buni!" Ionuț Radu, căpitanul selecționatei Under 21 a României, a fost eroul reprezentativei pregătite de Mirel Rădoi. Goalkeeperul naționalei a apărat un penalty în minutul opt de prelungiri și a adus României toate cele trei puncte din duelul cu Portugalia, scor 2-1, rezultat în urma căruia selecționata U21 este din ce în ce mai aproape de […]

Victorie dramatica obținuta de tricolorii lui Mirel Radoi in Portugalia! Mirel Rădoi a debutat cu dreptul pe banca echipei naționale Under 21 a României. Tricolorii mici au învins în deplasare Portugalia cu scorul de 2-1, și au în acest moment șanse mari de a se califica la turneul final al Campionatul European de anul viitor, având în vedere că România mai are de disputat trei […]

Locatar din blocul care a ars: Blocul n-avea autorizatie de constructie/ La cat era evaluat un apartament de 2 camere | VIDEO Locatarii blocului care a ars în Sectorul 5 al Capitalei susţin că dezvoltatorul nu le-a făcut acte de proprietate pentru că nu obţinuse încă o autorizaţie de construcţie, astfel că toată lumea din clădire a încheiat antecontracte sau promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare.

Liderul PSD Neamt: Nemultumirile din partid si fata de Liviu Dragnea sunt o falsa tema/ Despre ce este vorba, de fapt, potrivit lui Preşedintele PSD Neamţ, Ionel Arsene, a declarat că discuţiilor despre nemulţimirile din partid şi faţă de Liviu Dragnea reprezintă o temă falsă şi că discuţia este de fapt despre refuzul lui Dragnea de a face un comprimis în legea exploatării gazelor din Marea Neagră.

Ludovic Orban, despre evaluarea lui Hellvig si a lui Lazar: E un proces al lui Dragnea de capturare a statului roman Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la cererea lui Liviu Dragnea către Comisia SRI de a ancheta protocolul secret încheiat între Eduard Hellvig şi procurorul general Augustin Lazăr, că liderului PSD "îi stă ca un cui în talpă orice instituţie care nu răspunde la comenzile sale".