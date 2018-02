Interviu cu Leonardo Badea, președinte ASF: Partenerii americani sunt extrem de deschișii fața de Romania!

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a fost de curând într-o vizită extrem de interesantă în SUA cu ocazia National Prayer Breakfast. Acolo președintele Leonardo Badea a avut mai multe întâlniri extrem de importante la nivelul instituției omoloage de peste ocean, dar și la nivelul importantelor comisii de la nivelul Congresului SUA.

La întoarcerea din această vizită președintele ASF a acordat un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO:

Reporter: Ați fost de curând într-o vizită de lucru în Statele Unite. Care au fost rezultatele?

Leonardo Badea, președintele ASF: Da, am abia m-am intors de la Washington, unde am avut o serie de întâlniri atât cu membri ai Congresului, cât și cu reprezentanți ai unor instituții financiare precum U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Biroul pentru Protecția Consumatorului Financiar (CFBP) sau Banca Mondială. Discuțiile au fost extrem de interesante și utile și s-au axat pe expertiza pe care aceste entități ne-o pot transfera în vederea întăririi capacității administrative a Autorității de Supraveghere Financiară, nu doar în zona de supraveghere, ci și în aspecte ce țin de transparență, etică și guvernare corporativă. Nu cred că putem împrumuta un model în întregime și să-l implementăm la București, dar cred că sunt aspecte ce pot fi transferate și pot îmbunătăți activitatea instituției noastre.

Ca să vă dau un exemplu, am discutat cu cei de la CFBP despre protecția consumatorului financiar și campaniile pe care ei le deruleaza în domeniul educației financiare. Noi avem un plan concret in ceea ce priveste educarea cetățeanului român pentru a putea lua decizii informate. S-au făcut pași importanți în această direcție, însă este nevoie să investim mai mult timp, mai multe resurse și mai multă energie în această direcție. Și, nu vă ascund, ne gandim in viitor să acordăm o mai mare atenție acestei zone, împreună cu alți parteneri instituționali.

În același timp, și partenerii americani au fost plăcut impresionați de mecanismele de supraveghere și monitorizare cu care ASF operează și demersurile pe care instituția noastră le asigura in vederea dezvoltarii pieței de capital.

Și vă mai spun ceva. Anul trecut s-au împlinit 20 de ani de la semnarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și, din păcate, dimensiunea economică a Parteneriatului nu a cunoscut o dezvoltare la fel de importantă în aceste două decenii precum cea din domeniul militar și de securitate. Iar acest aspect trebuie îndreptat cât de curând. Un aspect important este dezvoltarea și întărirea încrederii pe care nu doar investitorii, dar și instituțiile guvernamentale, o au în România. Pentru că aceste elemente sunt pe check-list – ul tuturor investitorilor importanți atunci când aleg o nouă destinație.

Reporter: Ați avut o întrevedere și cu Bill Huizenga, Președintele Subcomitetului pentru Pieței de Capital, Valori Mobiliare și Investiții din Congress-ul american. De curând, acesta a promovat un pachet legislativ bipartizan pentru sprijinul familiilor cu venituri mici. Este posibilă o abordare bipartizană pe subiecte importante și în România?

Leonardo Badea, președintele ASF: Într-adevăr, congressmanul republican de Michigan, Bill Huizenga, este un personaj politic influent în cadrul forului legislativ american și întâlnirea cu dânsul și echipa sa a fost una aplicată, cu rezultate concrete. Și s-a simțit atenția sinceră pe care o acordă persoanelor cu venituri mici și medii și modului în care acestea sunt protejate, prin legislație, de posibile abuzuri, mai ales in domeniul financiar.

Am convenit să menținem un dialog activ în ceea ce privește diferite pachete legislative la care lucrăm și să ne consultăm pe diferite inițiative. Faptul că putem beneficia de “consultanță gratuită” din partea unor profesioniști cu o vastă experiență este un plus pentru instituția noastră.

Ce am observat, și m-a bucurat acest aspect, este că partenerii instituționali americani sunt extrem de deschiși când vine vorba de România. Poate că acest aspect nu este mereu vizibil pentru publicul larg, dar este o constatare pe care am vrut să o împărtășesc. Important este ca noi să avem lecțiile făcute, astfel încât să putem avea o discuție constructivă și informată.

Cât despre abordarea bipartizană, vreau să vă spun că nici în SUA nu este foarte ușor să aduci la aceeași masa oponenții politici. Uneori confruntările între partide sunt chiar mai acerbe decât la noi. Iar consensul este extrem de greu de obținut. Iar atunci când acest lucru se întâmplă înseamnă ori că inițiatorul este o personalitate influenta, ori că tematica este una importantă pentru cetățeanul american. Cred că în acest caz ambele variante sunt valabile.

Reporter: Cei de la SEC acordă o atenție tot mai mare criptomonedelor? Câtă atenție oferă instituțiile din România acestor produse financiare?

Leonardo Badea, președintele ASF: Bineînțeles că în Statele Unite aceste servicii sunt pe agenda instituțiilor de reglementare datorită atât numărului mare de consumatori care folosesc aceste produse, cât și rapidității cu care acest fenomen evoluează. În România, deocamdată, impactul nu este atât de mare. Însă, pot să vă spun că la ASF acordăm o atenție deosebită tuturor evoluțiilor noi din domeniul financiar. Nu pot să vorbesc în numele tuturor celorlalte instituții, dar din discuțiile avute în ultima perioadă, pot să vă spun că suntem conștienți de faptul că serviciile și produsele financiare online vor fi tot mai mult și mai des folosite. Există, într-adevăr o perioadă de amortizare între evoluțiile din America și din România, iar acest timp este folosit cu înțelepciune pentru a înțelege avantajele și riscurile unor astfel de produse pentru a fi cât mai bine pregătiți pentru momentul în care încep să reprezinte un sector semnificativ din piață.

Reporter: Ați participat și la National Prayer Breakfast. Cum vi s-a părut discursul Președintelui Trump.

Leonardo Badea, președintele ASF: Da, particip la acest eveniment de câțiva ani împreună cu un număr de colegi și prieteni din România. Este unul din puținele momente în care politicieni și oameni de stat de toate ideologiile își lasă opiniile diferite la o parte și încercăm să identificăm elementele care ne unesc. Președintele Donald Trump, ca de altfel toti presedintii americani din ultimii 66 de ani, a evidentiat importanta respectarii principiilor morale in societatea moderna si a venit cu un mesaj puternic spiritulizat, intarind increderea tuturor participantilor intr-un viitor mai bun.

Reporter: Că tot vorbim de America, ce impact va avea scăderea indicelui Dow Jones asupra pieței financiare din România?

Leonardo Badea, președintele ASF: Ca să înțelegem modul în care ne poate afecta, trebuie să ne uităm la cauze. Această scădere a indicelui Dow Jones a apărut pe fondul nivelului ridicat al datoriei federale care trebuie să fie rostogolită în acest an. Impactul înregistrat la nivelul indicilor principali ai BVB a fost rezultatul nivelului de corelație al pieței noastre cu cea americană. În funcție de modul și de rapiditatea cu care autoritățile americane vor gestiona situația apărută putem asista la o serie de posibile variatii la nivelul randamentelor oferite de titlurile de stat precum și la o crestere a volatilitatii cursului de schimb al dolarului în raport cu celelalte monede de referință internațională.