INTERVIU Emilian Pavel, europarlamentar PSD: Nu trebuie sa dam vina pe Uniunea Europeana pentru insuccesul anumitor politici la nivel național!

Europarlamentarul PSD, Emilian Pavel, susține că Uniunea Europeană înseamnă foarte mult pentru România și mai ales pentru tinerii români. El susține în cadrul unui interviu pentru STIRIPESURSE.RO că există o anumită dezamăgire reală la nivel european, dar susține că ea ar fi mai mult o dezamăgire față de anumiți politicieni și nu neaparat față de ideea de ce înseamnă Uniunea Europeană și beneficiile pe care le-a adus și aduce statelor membre.

Iată interviul integral acordat de europarlamentarul PSD, Emilian Pavel:

In ultimul timp Europa este privită destul de sceptic inclusiv de către tineri, dumneavoastră sunteți un europarlamentar foarte tânăr, ce are Europa de oferit tinerilor și zonei pe care o reprezentați in Parlamentul European? Ce vești bune ne aduceți de la Bruxelles?

Emilian Pavel – Eu cred că Uniunea Europeană, în sine, este bine - chiar foarte bine privită de tineri. Nu cred că trebuie, mai ales noi, politicienii, să confundăm o dezamăgire reală a multor oameni, de toate vârstele, față de anumite partide sau politicieni – așa cum s-a văzut în Franța, Austria, Italia, sau chiar în Olanda și Germania, cu o dezamăgire față de Europa.

Despre motivele acestei dezamăgiri se poate discuta mult și probabil că nu avem destul timp acum, dar nu trebuie să cădem niciodată în capcana de a da vina pe UE pentru insuccesul anumitor politici la nivel național, în Statele Membre.

Tinerii români, printre care mă număr, văd bine că de la generația bunicilor sau a străbunicilor lor încoace, Europa nu a mai avut parte de războaie majore, văd bine că pot circula liber de la Marea Neagră la Atlantic, văd că pot, prin programe precum Erasmus+, să învețe în alte țări, văd că pot accesa fonduri europene pentru a-și finanța ideea de afacere, văd că își pot folosi telefonul mobil fără prea mult stres atunci când ies din țară, văd că promovăm tot mai hotărât și mai eficient egalitatea dintre femei și bărbați, și sunt sute de asemenea exemple.

In plus vă dau 4 exemple concrete la care am lucrat și eu, cât și foarte recente vești bune de la Bruxelles:

Noul cadru Europass prin care vom putea ajuta persoanele aflate în diverse forme de educație, pe cei în căutarea unui loc de muncă, pe angajatori și pe alți actori implicați pe piața muncii, contribuind astfel la scăderea ratei șomajului. Piața Unică Digitală în care se regăsește și un capitol extrem de important pentru țara noastră- Regulamentul pentru protejarea datelor cu caracter personal. În acest domeniu sunt în comunicare directă cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și cu direcția de specialitate. Wifi4EU – internet gratis pentru comunele din România, și încurajez pe această cale, toți primarii să aplice pentru acest program de finanțare care tocmai a fost lansat. Fondul European pentru Investiții Strategice prin care se finanțează foarte multe proiecte prin care România se poate dezvolta.

Vestea buna este că Europa, cu toate dificultățile ei, lucrează pentru oameni și ne face tuturor viața mai bună, iar asta se vede în zeci de lucruri pe care le facem zilnic și care sunt posibile doar datorită Uniunii Europene .

- Sunteți membru reales al comisiei de investigare a fraudelor fiscale din Parlamentul European, o misiune foarte grea și foarte interesantă. Ce pasi se fac la nivel european in acest domeniu? Ce parere aveți despre situația la nivel național?

Emilian Pavel – Amploarea și gravitatea dezvălurilor din cadrul scandalurilor cunoscute sub numele de Panama sau Paradise Papers au generat nu doar interes sau revoltă, ci și îngrijorare. Acționând legitim, pentru apărarea cetățenilor europeni, Parlamentul European a decis înființarea unei comisii de anchetă, din care am făcut parte anul trecut și care s-a numit Panama Papers. Pentru continuarea și intensificarea acestei importante activități, Parlamentul European a decis să susțină mai departe o comisie specială pentru nereguli financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale, denumită TAX3. Am fost ales ca membru cu drepturi depline în această comisie datorită rezultatelor activității mele din comisia Panama Papers.

În esență însă, comisia din care fac parte luptă împotriva inegalității, pentru că efectul faptelor enumerate mai sus, sau a altor practici similare, unele ilegale, altele îndoielnice sau imorale, îl constituie creșterea inegalității sociale. Încă din 2012, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei spunea deja că statele sale membre, 47 la număr, pierd anual miliarde de euro din aceste activități. Când unii plătesc taxe, deși nu căștigă mult, iar alții, care câștigă milioane sau zeci de milioane de euro, se refugiază în paradisuri fiscale, chiar și în UE precum Irlanda, Olanda, Luxemburg, sau Malta, rezultatul este clar și este unul grav!

Ce trebuie subliniat e faptul că această comisie al cărui membru sunt, susține exact ceea ce propune guvernul PSD, și anume impozitarea firmelor în țara în care își realizează profitul, combatând astfel fraudele financiare și ajutând astfel să asigurăm mai mulți bani pentru serviciile publice naționale. Nu putem accepta ca marile companii, care realizează profituri imense, să nu își plătească partea lor de taxe. Este un principiu legat de corectitudine. Noi ne dorim un sistem de taxe în Europa care să asigure cetățenii că toate companiile, mari și mici, își plătesc partea lor de taxe și impozite, cu atât mai mult cu cât IMM-urile sunt, în general, mai disciplinate în acest sens și, oricum, nu au acces la artificiile fiscale la care, de multe ori, recurg marile corporații.

- In 2017 ați câștigat premiul “EUROPARLAMENTARUL ANULUI” pentru OCUPAREA FORTEI DE MUNCA și ați fost nominalizat la categoria: susținerea drepturilor femeilor. Spuneți-ne mai multe despre susținerea femeilor în politică.

Emilian Pavel - Eu încerc să fiu foarte transparent legat de activitatea mea parlamentară, iar cei care doresc, pot afla zilnic noutăți, ori intrând pe blogul meu, www.emilianpavel.ro, ori pe contul de Facebook, sau chiar pe pagina Parlamentului European. Desigur, am fost foarte onorat de cele două nominalizări și de premiul câștigat și nu am slăbit ritmul de atunci.

Opinia mea legată de egalitatea de gen e clară: o societate nu are cum să funcționeze corect și eficient dacă toți membrii ei nu sunt tratați în mod egal. Avem în spate secole de inegalitate, care sunt încă înrădăcinate în destule minți, și trebuie să promovăm egalitatea tot mai hotărât!

Un bun exemplu este propriul meu partid, PSD, care la congresul din Martie a adoptat un număr egal de femei și bărbați în conducerea sa. Eu sunt foarte bucuros de această decizie. Cred că întreaga societatea va beneficia datorită prezenței mai multor femei în politică. De asemenea, consider că prezența doamnei Viorica Dăncilă în fruntea guvernului este foarte utilă și benefică. Am colaborat cu doamna Dăncilă în Parlament și am apreciat calitățile sale de mediator și negociator, precum și faptul că mereu era deschisă spre dialog și spre a găsi cele mai bune soluții pentru România. În Parlamentul European este respectată și acest lucru aduce un plus de valoare țării noastre.

-Pentru ce vă luptați în continuare?

Emilian Pavel – Am foarte multe proiecte in derulare și foarte multe domenii în care vreau să mă implic dar primul punct pe lista de priorități este : România în Schengen. De asemenea vreau sa continui să sprijin tinerii și să mă lupt pentru creșterea abilității, mobilității și competențelor lor, un pas important fiind recunoașterea diplomelor și modernizarea sistemului educațional. Dezvoltarea IT și dezvoltarea antreprenorială ocupă și ele un loc important pe lista mea de priorități.

- Care a fost una dintre cele mai interesante intalniri pe care le-ati avut in Parlamentul European ?

Emilian Pavel - Am participat alături de colegii mei din delegația PSD la multe intalniri interesante și utile pentru România, dar nu o sa nominalizez o intalnire cu un om politic. Mi-a rămas în minte și în suflet prezența Suveranului Pontif în prima mea plenară de la Strasburg.

Papa Francisc a venit cu un mesaj foarte emoționant numind Europa și Uniunea Europeana ca “impăciuitorii lumii“ și a cerut Uniunii Europene să devină o referință pentru umanitate.