Directorul Antena 3, Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei, va prezenta, în ediția de joi seară, un interviu exclusiv și exploziv cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Premierul israelian se va întâlni cu omologul român, Viorica Dăncilă, în Bulgaria, unde are loc reuniunea la nivel guvernamental Romania-Bulgaria-Grecia-Serbia. Netanyahu va participa la dejunul prilejuit de această întâlnire. Mihai Gâdea The post Interviu exploziv și exclusiv la Antena 3 cu premierul israelian Benjamin Netanyahu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.