Interviu fulminant la DIGI 24. Gabriela Firea rupe tacerea și spune cine e, de fapt, Liviu Dragnea

Naţionala de fotbal a României şi reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ''FK Partizan'' din Belgrad, în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a transmis, luni, la debutul noului an şcoalar, că educaţia trebuie considerată u ...

Cei care dețin o firmă în județul Satu Mare este greu să nu fi auzit cel puțin o dată de numele Marinela Gliga, pentru că doamna Marinela a scris, din 2013 și până în prezent, zeci de scrisori către companiile din județ pentru a încerca să obțină sponsorizări. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ […] The post Povestea incredibilă a femeii care a “înfiat” zeci de copii appeared first on Cancan.ro.