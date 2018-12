Interviu live: Catalin Filisan, Constanta Restart - Sloganul nostru este Fapte, nu vorbe. Faptele noastre se vad. S-a creat o energie pozitiva extraordinara!

Acțiunile Asociației „Constanța Restart” derulate pe parcursul anului Centenar au fost subiectul Interviului Live la care au participat preşedintele ONG-ului, Cătălin Filişan, şi Dan Dorofte, tehnician horticultor. Varianta video a interviului o puteţi urmări AICI Cătălin Filişan: Începutul a fost puțin mai dificil. A trebuit să învăţ şi eu din mers ceea ce înseamnă această chestiune, cu atât mai mult cu cât nu este în domeniul meu de activitate, eu sunt avocat, profesez în altă zonă.Mi-am dorit prin această acţiune să îmi demonstrez că dacă ne unim mai multe persoane putem să realizăm în plan civil pentru oraşul Constanţa ceea ce ne-am fi dorit să se realizeze.Și din partea administrației locale, fără a intra în conflict cu administrația, pentru că am fost sprijiniți de administraţia publică. Toate acţiunile noastre s-au desfăşurat pe domeniul public și reprezentantul administraţiei publice, dl Coman, ne-a sprijinit cu un sfat atunci când am avut nevoie în alegerea locaţiei în care să ne desfăşurăm cele două mari acţiuni de plantare din 2018. Una în km 4-5 şi cealaltă în parcul Tăbăcărie. Am marcat Centenarul prin acea acțiune frumoasă prin care am lăsat ceva în urmă.Pe parcursul anului ni s-au alăturat foarte mulți constănţeni şi s-a văzut în 27 octombrie: au fost peste 500 de constănţeni care au venit alături de noi la această plantare.Aș dori o misiune, Constanţa Restart este o asociaţie, un ONG care se manifestă în plan civil, nici unul dintre noi nu are aspiraţii politice.Cătălin Filişan: Nu, nu avem astfel de aspirații, și eu, personal, nu îmi doresc politică. Fiecare dintre noi venim din alte domenii cu succes, unde profesăm. Facem bine ceea ce facem cu succes în această zonă.Au venit mulți tineri la acţiunile noastre, elevi de la liceele Mircea cel Bătrân și Ovidiu, vrem să formăm şi caractere în acest sens. Eu îmi doresc ca aceşti tineri să continue ceea ce facem noi acum, sper să ne distanţăm de ceea ce înseamnă politică. Avem fiecare simpatii și antipatii, dar nu le discutăm când ne întâlnim.Dan Dorofte: Cel mai frumos lucru pe care l-am văzut eu la domnul Filişan, este atracţia lui pentru verde, pentru ce e viu, şi ne oferă elementul de bază secundă de secundă să respirăm. Mi se pare cel mai frumos lucru să admiri un copac. Făcusem o colecţie de fotografii cu mulţi copaci din Constanţa. Am fost abordat de dl Filişan într-o parcare şi mi-a spus că vrea să planteze copaci în faţa casei.Dan Dorofte: În momentul când ajungem la un anumit grad financiar, cultural începem să ieşim să pregătim și mediul. Sunt mulți care renunţă la apartamente și iau locuinţe şi se ocupă de o grădină.Mulți nu știu ce costuri implică o grădină. Sunt costuri fantastice.Spațiul verde pe domeniul public implică costuri. Să procuri un copac sunt costuri, nu înţeleg cum de Asociaţia Constanţa Restart mai face faţă?Cătălin Filişan: Ei au venit treptat, la început erau mai puţini, iar acum sunt din ce în ce mai mulţi.Această barieră a fost depășită pas cu pas la fiecare dintre acţiunile noastre. La început am fost doar eu cu dl Dan ţi încă câţiva. S-a popularizat această acţiune, s-a popularizat că ceea ce facem noi este ceva concret, viu, este real, sloganul nostru este „Fapte, nu vorbe” faptele noastre se văd. Este o energie pozitivă extraordinară.Ce a fost pe 27 octombrie de exemplu în parcul Tăbăcăriei, acea energie pozitivă care s-a creat acolo, noi vrenm s-o repetăm şi se rostogoleşte. Data viitoare vom fi mai mulţi. Oamenii doresc să se implice, să facă bine.Cătălin Filişan: Sunt bine, evoluează. Multi erau reticenți la această acțiune chiar din primăvară, „nu plantaţi că vor fi rupţi, că vor fi furaţi”. Accidentele sunt foarte rare, sunt puţini copaci rupţi sau furaţi, cred că 3 sau 4.Cătălin Filişan: Anul 2018 a fost bogat în astfel de acțiuni. Ideea noastră a fost preluată şi de alte asociaţii sau persoane, ceea ce ne bucură.Felicitări celor care au făcut așa ceva și îi încurajăm să facă în continuare. Problema este udatul lor. Anul 2018 a fost secetos, dacă administraţia publică dacă nu se implică în udarea lor şi asigurarea unui tratament minim pentru copaci, aceştia vor avea de suferit. Mi-ar părea tare rău ca la anul să fie posibil să numărăm copacii uscați în loc să îi numărăm pe cei care s-au prins. Sper să se implice și cei care au participat la plantarea lor.Sunt mulți care îi udă, fiecare are grijă de copacul lui, „este ca un copil de care trebuie să ai grijă”.Dan Dorofte: Fiecare copac are nevoie de 10 litri de apă pe săptămână. Dar trebuie să ţinem cont că în lunile de vară aproximativ 4 luni de zile nu există apă. Copacul trebuie ajutat să crească cât nu sunt ploi. Acum rădăcina se dezvoltă, au apă de la natură, eu îi spun „aghiazmă” pentru că nu este tratată. Rădăcina lucrează, se dezvoltă, în primăvară vor fi sănătoşi și frumoşi, Solul este drenat.Cătălin Filişan: Sunt multe locuri de plantat în Constanța că nu trebuie studiat. Urbanistica orașului, pesigastica oraşului, arhitectura oraşului are o poziționare. Dl Coman (n.r. şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Constanţa) ne-a sugerat unde să plantăm, îi mulțumim pentru implicare și sufletește s-a implicat alături de noi.Cătălin Filişan: Îl așteptăm în continuare pe dl Coman alături de noi. Avem nevoie şi de sfaturile dumnealui, ne poate furniza sfaturi pentru ca rezultatul să fie unul frumos în final ceea ce ne dorim.Pentru 2019 vom pune în practică două mari acțiuni de plantare în primăvară şi în toamnă. Lucrăm pentru proiectul din primăvară, pentru că asociaţia a înregistrat acest succes, sunt multe persoane care doresc să ni se alăture și în acest fel vom crea un proiect de anvergură mult mai mare. Îmi doresc ca acest proiect din primăvara 2019 să fie un proiect complet.Să asigurăm inclusiv un sistem de irigare a copacilor pe care îi vom planta. Vom organiza în delatiu această acțiune și după ce avem toate detaliile puse la punct vom face publice informaţiile.Avem nevoie de fonduri pentru a susține procurarea copacilor, avem o colaborare cu pepiniera Dancu Silva din Agigea.Dl Dancu a fost alături de noi cu materiale și vom continua colaborarea. Constănțenii ne pot ajuta prin direcționarea de 2% din impozitul pe salariu sau pe profit dacă vorbim de o persoană juridică, sau prin donații în contul Asociației Constanţa Restart.Avem pe site-ul asociației aceste detalii și avem și fotografii și prezentarea cronologică a tuturor acțiunilor noastre din 2019.Intrați pe site să ne vedeți la muncă, la firul ierbii. Viaţa la firul ierbii este cu totul şi cu totul diferită faţă de viaţa din birou, din maşină.Recomand constănțenilor să coboare din birou. Din jeep și să vină alături de noi la firul ierbii să pună mâna pe ustensile şi va vedea ce mare satisfacţie au atunci când finalizăm un astfel de proiect.Dan Dorofte: „Doar dacă pui cu rădăcina în sus nu se prinde”. În Constanța suntem departe de peisagistica urbană la nivel european. Totul se face pas cu pas. Măcar să recuperăm zonele fără peisagistica la zi.Dan Dorofte: Unele zone numite parcuri nu par a fi parcuri. Oamenii trebuie să ajute, noi am făcut ce am putut.Cătălin Filişan: Nu suntem în competiție cu nimeni, indiferent cine este la conducerea administraţiei locale sau va fi.Suntem mult mai mulți cei care participăm la acest demers. Nu ne dorim să fim în competiție, suntem neutri în acțiunile noastre, asta ne permite să lăudăm şi chiar să criticăm când este cazul. Împreună trebuie să facem ceva concret prin fapte nu vorbe. Dacă stăm doar să discutăm şi să ne dăm cu părerea, rămânem doar cu vorbele.Împreună cu specialiști putem să facem mai bine şi ceva profesionist. Peste ani de zile să vedem un rezultat pozitiv.Am început cu actiunea de planatare din zona din km 4-5 care arăta foarte rău înainte. Peste câțiva ani va arată mult mai bine. Nu este de ajuns trebuie să se construiască și un drum. Este proiectat este în PUZ din anul 2011, formalităţile vor mai dura puţin.Administrația locală trebuie să facă partea ei de infrastructură. Împreună să schimbăm această zonă.Anul acesta au fost plantați 240 de copaci, sunt diferite specii pe care le-am plantat, sunt aclimatizați, sunt crescuţi în pepiniera de la Dancu Silva, șansele de a se prinde sunt foarte mari.Anul 2018 a fost de încălzire, nu ne vom opri. Am învățat câte ceva și vor fi pe viitor.Am împrumutat idei din București, am făcut acele protecții pentru copaci, poate nesemnificativ, dar îi asigură creșterea pe perioada anului.Cătălin Filişan: Toată deschiderea din partea noastră, dl Coman a fost prezent la acțiunile noastre, mă aștept ca și în anul 2019 să fie alături de noi dumnealui sau alt reprezentant al primăriei. Ne pot sprijini în diferite forme.Dan Dorofte: Cel mai simplu lucru este ca fiecare constănțean să adopte un copac și periodic să îl ude. Cu o cisternă la tot orașul este prea puțin. Trebuie cisterene de-a lungul unei străzi nu poţi pune sisteme de irigaţii. În parcuri se pot folosi sisteme de irigaţii. Necesită costuri mari, dar ține de administrație nu de o asociaţie. Trebuie 10 litri de apă pe săptămână la un copac. Sunt de la constănțeni pentru constănțeni aceşti copaci.Cătălin Filişan: Cei care iubesc spaţiul verde din Constanţa, dacă urmăresc pagina de facebook văd constant acțiunile noastre. Am plantat în Km 4-5 , 90 de copaci în spate la Lidl cei de acolo îi poate uda din primăvară. Am plantat cei 100 de copaci în parcul Tăbăcăriei, am marcat evenimentul legat de Centenar și mă bucur că a rămas această amintire plăcută. Au fost 500 de oameni, au mulţi părinți, acei oameni vor avea grijă de ei și în 2019.Copacii au nevoie de întreținere tot anul 2019 și sperăm că fiecare va avea grijă de copacul lui. Au fost mulți copii pe care i-am revăzut care aduceau părinţii înapoi la acel copac și constănțeni care își făceau poze cu copacul lor.Este un simbol, vrem să repetăm aceste acţiuni, să implicăm constănţenii, vrem să schimbăm mentalităţi. Nu este de ajuns să ceri de la administraţia locală, trebuie să și oferi trebuie să te implici prin a planta un copac, prin a nu mai face mizerie.Vrem o țară că afară dar trebuie să și participăm.Vrem să rostogolim acest bulgăre şi să schimbăm şi mentalităţi pe cât putem prin acţiunile noastre.Dan Dorofte: Dacă acum 30-40 de ani nu era atâta nevoie de mentenanţă la un copac pentru că ritmul de ploaie asigura apa copacilor pe domeniul public, acum la anul 2019-2020, faptul că ploile nu ajung şi schimbările climatice nu aduc suficientă apă pentru spaţiul verde este un semn că trebuie făcut ceva.Este nevoie de aceşti copaci, ceea ce se întâmplă este o necesitate, nu este un joc, după program am făcut şi noi ceva astăzi. Şi o cană cu apă la un copac va conta în perioada lunilor august , septembrie, octombrie, noiembrie. În Constanţa în lunile iunie –septembrie nu plouă.Cătălin Filişan: Da, sunt voluntarii care au adus copii din centre de plasament care s-au implicat. Este o misiune dificilă să ai grijă de aceşti copii şi să te implici în educarea lor, „jos pălăria pentru acești voluntari” care au adus copii cu probleme alături de noi.