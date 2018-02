Interviu online cu atleta Ioana Manoliu, multipla campioana nationala: Tema este - Cat de lung e drumul spre medalia de aur?

Tânăra atletă constănțeană Ioana Manoliu, în vârstă de 18 ani, sportivă cu dublă legitimare, LPS „Nicolae Rotaru“ - CS Farul, are un început favorabil de an, cu patru medalii la Campionatele Naționale, cu o participare la Campionatul Balcanic de juniori 1 (unde a ratat la mustață bronzul) și cu o îmbunătățire de două ori în mai puțin de o lună a recordului personal la săritura în lungime.Tânăra atletă constănțeanăîn vârstă de 18 ani, sportivă cu dublă legitimare, LPS „Nicolae Rotaru“ - CS Farul, are un început favorabil de an, cu patru medalii la Campionatele Naționale, cu o participare la Campionatul Balcanic de juniori 1 (unde a ratat la mustață bronzul) și cu o îmbunătățire de două ori în mai puțin de o lună a recordului personal la săritura în lungime.Multiplă campioană națională, sportiva pregătită de Carmen Botea a cucerit primul ei titlu intern în vara lui 2016, la capătul a opt ani de antrenamente. După ce a depășit acest prag psihologic, Ioana a început să-și adauge alte titluri de campioană în palmares.Cât de greu se cucerește medalia de aur în atletism? Care este idolul ei în acest sport? Ce planuri are? Discutăm despre aceste aspecte, dar şi despre altele, cu Ioana Manoliu, joi, 1 martie, de la ora 10.00, în cadrul unui interviu online, în direct peAşteptăm întrebările dumneavoastră adresate prin formularul de comentarii de la sfârşitul articolului sau la adresaNota redacţiei: Pentru a păstra coerenţa şi relevanţa discuţiei, nu vom valida comentariile care nu se referă la temele anunţate, care nu conţin întrebări sau care constau în atacuri la persoană.