Interviu online cu Stefan Palosi: Tema este - Drumul catre titlul de campion european la tenis

Tânăr de mare viitor al tenisului românesc, constănţeanul Ştefan Paloşi, legitimat din luna martie a acestui an la CSA Steaua Bucureşti, a cucerit în vară titlul de campion european de juniori, în proba de dublu, alături de Filip Cristian Jianu, la competiţia desfăşurată în Elveţia!



Aceasta este însă numai una dintre performanţele talentatului sportiv, în vârstă de 18 ani. Multiplu campion naţional, atât la simplu, cât şi la dublu, şi autor al multor rezultate importante şi la turnee internaţionale, Ştefan a făcut parte, în 2017, din echipa de Cupa Davis a României, pentru confruntarea cu Belarus, de la Minsk. Într-o ascensiune semnificativă an de an, tânărul a continuat în 2017 evoluţiile bune din 2016, urcând în clasamentul mondial aproape 1.500 de locuri.



Cel mai bun rezultat al anului 2017 pentru Ştefan a fost finala de la Berlin, la turneul Allianz Kundler German Juniors. Sportivul constănţean a început 2018 pe locul 20 în ierarhia mondială a juniorilor, însă a trecut printr-o perioadă de accidentări şi refacere, neputând participa la turneele planificate în prima parte a anului. Din această cauză a ratat inclusiv Australian Open, după ce, în 2017, evoluase la US Open. Problemele medicale l-au ţinut departe de teren până la mijlocul lunii aprilie a acestui an. După care, încet-încet, a revenit în turnee, participând inclusiv la întrecerile de juniori de la Roland Garros şi Wimbledon. Ştefan este nepot al regretatului Francisc Paloşi, fost consul onorific al Republicii Ungaria la Constanţa şi fost preşedinte (timp de 11 ani) al filialei Sud-Est a UDMR.



Cum a ajuns Ştefan la aceste performanţe, cine l-a sprijinit şi i-a călăuzit cariera de până acum şi ce obiective şi-a fixat în tenis tânărul campion?

1. La ce vârstă ai început tenisul şi prin ce împrejurare? Cum a decurs primul tău antrenament?

2. Se ştie că tenisul este un sport costisitor, care implică cheltuieli, fiind nevoie, când se ajunge la un anumit nivel, de sprijin susţinut, ori din partea familiei, ori a unui sponsor. Tu cum te-ai descurcat, din acest punct de vedere?

3. Cum a fost Campionatul European de la Klosters? Vă aşteptaţi, tu şi Filip Cristian Jianu, să cuceriţi medalia de aur?

4. Care este cea mai preţioasă victorie a ta de până acum şi înfrângerea care te-a durut cel mai tare?

5. Cine este idolul tău în tenis şi ce apreciezi cel mai mult la el?

6. Ce hobby-uri ai, cum îţi petreci timpul liber şi ce alte sporturi, în afară de tenis, îţi plac?

7. Te-ai întâlnit, la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon, cu legendele Roger Federer şi Rafael Nadal. Ce impresie ţi-au lăsat?

8. Ce obiective ţi-ai fixat pe anul 2019 în tenis? Care este ţelul la care visezi în cariera ta?

9. Ai participat în acest an la întrecerile de juniori de la Roland Garros (care era turneul preferat al bunicului tău) şi Wimbledon. Ţie ce îţi place mai mult: Parisul sau Londra, zgura sau iarba?

10. Cât de mult te-au motivat în carieră succesele Simonei Halep şi ale lui Horia Tecău?

11. Există un sportiv sau o sportivă care te-a luat, de mic, sub aripa sa, te-a sfătuit şi te-a îndrumat?