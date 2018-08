Interviuri live: Florin Chelaru - Lucrez in administratie si sustin ce e bine pentru Navodari si pentru Romania. Pentru mine, asta inseamna sa cinstesc Centenarul!“ (video)

Cum s-a dezvoltat orașul Năvodari în ultimii 100 de ani și care sunt perspectivele pentru următorul deceniu am aflat ieri de la primarul urbei,la „Interviuri live”. Întâlnirea cu edilul-șef al Năvodariului poate fi urmărită și în format video, aici:Acest proiect al cotidianului ZIUA DE Constanța, dedicat Centenarului, își propune să vorbească despre România și despre Dobrogea de acum 100 de ani, dar și cum ar trebui să sărbătorim astăzi realizările strămoșilor noștri, chiar dacă Centenarul nu ne găsește, din păcate, în cele mai bune raporturi cu noi, lucru ce poate fi imputat în primul rând politicienilor.Este anormal ca multă lume din instituțiile publice să vorbească despre Centenar, dar puțină lume să respecte ideea de unire de pace și să se comporte total diferit. În acest moment vă vorbește cetățeanul Chelaru Florin, nu primarul, care nu a înțeles ce înseamnă noțiunea de Centenar.Eu sunt pacifist, când a apărut ideea de an Centenar, m-am gândit că există doar un moment de liniște, în mintea fiecăruia dintre noi. Vinovați nu sunt doar politicienii, ne fiind an electoral, dar în schimb, nu pot să nu remarc că este o supărare la nivelul întregii clase politice, dar mai ales la nivelul instituțiilor care guvernează această țară. Acest lucru nu face bine.Pentru mine noțiunea de Centenar este: ce pot eu să fac pentru orașul Năvodari și pentru România, ce pot eu să fac pentru dezvoltare. În momentul în care cineva venea să mă întrebe câte din proiecte sunt dedicate Centenarului? Ce pot să răspund? Că Centenarului ține de proiecte, și de bani europeni. Nu ține de noțiunea de vorbe goale. Nu e suficient să pui sigla Centenarului pe documentele primăriei Nu înțeleg de ce trebuie să fac acest lucru. Mai bine muncesc și chiar în acest moment sunt în lucru cu toată echipa, am trei echipe care lucrează la trei proiecte dedicate orașelor mici și mijlocii.Sărbătoresc prin muncă, nu vreau să pară comunist. Sunt dezamăgit de tot ce se întâmplă. Nu dau nici un nume. Vorbim cu amărăciune de războiul româno-român. Pentru mine este o chestiune de dezamăgire. Încerc să mă limitez. Lucrez în administrație și susțin ce e bine pentru Năvodari și pentru România. Pentru mine asta înseamnă să cinstesc Centenarul.Evenimentele dedicate datei de 1 Decembrie vor fi organizate mult mai minuțios față de alți ani. Vom avea, și cu sprijinul armatei, o paradă, un spectacol. Vreau să aduc oameni politici care să poată vorbi despre unitate, liniște, despre credința pe care o am eu, despre pace, muncă.O să vedeți, voi găsi oamenii potriviți.Unul din proiectele de care sunt mândru este în lucru - Spitalul de la Năvodari - nu este cel mai mare proiect, dar este cel mai reprezentativ. Este foarte util. La trecerea spre democrație, 1990, spitalul și-a pierdut din utilitate. A fost maternitate înainte, cu doctori, cu serviciu de gardă, asta vrem să facem acum, se lucrează la amenajarea spațiului, mulțumesc Consiliului Județean care mă susține.Se lucrează la o clădire în centrul orașului, pe care noi o modernizăm, în acest moment se lucrează. În decembrie ar trebui să o finalizăm, în aprilie-mai 2019 sperăm să fie funcțională. Se lucrează și la achiziția de echipamente. Un reprezentant de la CET Midia dorește să achite unele echipamente. Este un moment important pentru Năvodari, este ceva palpabil.Proiectele semnate sunt de 20 de milioane de euro, 12,5 milioane pe PNDL și diferența pe fonduri europene. Tot pe fonduri europene mai am la acest moment proiecte în valoare de cel puțin 20 de milioane de euro. Proiectele care o parte sunt depuse, punctajul în baza controlului pe care l-am avut, ne arată că suntem eligibili urmează să semnăm finanțarea. O parte din ele voi mai depune în următorul interval de timp, proiecte de minim 18 milioane de euro. Acum am introdus trei proiecte importante pentru reabilitarea centrului orașului, parc și casa de cultură dar proiectul pentru o școală nouă. Este vorba de un sediu pentru Școală 3, avem deja terenul pe str. Pescărușului, vrem sa facem un P+3.Orașul este viu și tânăr, se nasc copii, nu avem probleme cu spațiile pentru școli și grădinițe. Suntem la capacitate maximă dar nu sunt probleme. Mulți cetățeni vor anumite școli sau grădinițe, au preferințe, în funcție de raza de care aparțin. Și la noi se alergă după școala cea mai bună, după grădinița cea mai bună. Așa este peste tot, eu merg cu valul, vreau să creez condiții bune peste tot. Toate au aceleași dotări. Probabil ține de corpul profesoral.Se face școală. Un exemplu este chiar copilul meu, care a intrat la Mircea fără susținere și a terminat printre primii, apoi a intrat la medicină. Îmi doresc să profeseze acasă în Constanța. Foarte mulți tineri primesc premii, sunt recompensați, foarte buni, eu mă mândresc cu ei.Dacă vor să locuiască în Năvodari, avem câteva apartamente cu destinație de locuințe de serviciu pentru specialiști. Am încercat să le vindem dar nu a fost cerere, dar au destinație precisă pentru medici, sunt apartamentele de pe strada Mării.A fost foarte ușor să dau 60 de apartamente. Sunt deja locuite. Intrăm în a doua fază, cine dorește le poate achiziționa. Eu m-am implicat pentru tineri sunt 215 loturi pentru case prin Legea 15 în zona Midia Sat. Prin PNDL am reușit să obțin finanțare. Sunt pe SEAP cu lucrările de execuție și proiectare, în maxim 2 săptămâni, suntem la nivelul clarificărilor. Sunt 6-7 societăți care cer clarificări cu privire la acest proiect și sper ca din toamnă să facem contract și să avem acest cartier unde vom intra cu canalizare, apă, infrastructură și asfalt. Lumea dorește apartamente. La 50-60 mp utili ar costa aproximativ 38.000 euro, aceasta este suma pe care o vor da pentru un apartament. O casă s-ar putea să coste ceva mai mult, ce-i drept.Eu sunt foarte încântat de cum a ieșit chiar dacă mai sunt probleme. Voi încerca să nu existe nici un chioșc care să strice ideea de promenadă. La Năvodari încerc să găsesc soluții prin calea dialogului.Clar, zona de litoral, ea aduce mulți turiști. Legea permite anumite tipuri de lucrări și pe timpul sezonului. Este reglementată prin hotărâre de Consiliu Local. De vineri și până luni nu se lucrează sub nici o formă. În cursul săptămânii se fac lucrări care nu produc zgomote insuportabile. Ține și de bunul simț. De multe ori am dat amenzi celor care nu respectau hotărârea. Zona de litoral este cea mai atractivă. Mă bucur că vin foarte mulți familiști.Nu există să nu avem bani de salarii, deși anul acesta am luat cei mai puțini bani. Dacă acum 4-5 ani primeam 9 milioane de lei din cote defalcate de TVA, acum primim zero.A fost un excedent în 2016, aveam niște bani. O primărie trebuie să aibă bani pentru lucrări, sumele nefolosite pentru proiectul respectiv devine excedent pentru anul următor, dar suma nu a fost cheltuită.Am lucrat pe ce am avut, nu am nici un împrumut, Aqua parcul va fi considerat neeligibil. Da, avem un împrumut pe care îl vom da înapoi, Vreau, dacă va fi nevoie ca acest Consiliu să împrumute bani doar pentru Școala Nr 3.Am avut probleme și avem legat de drumul E 60, cel care este spre Lumina-Ovidiu. Am avut noroc că nu au fost contestații, cei care au câștigat, dar nu am încercat să ne grăbim am făcut lucrările cu oameni calificați.Da, am avut începând de la Piața de Pește, la.. toate. Dacă societatea română are o problemă, aceea este că societățile comerciale nu își pot menține oferta făcută inițial. Nu au oameni, au fost în insolvență, au luat proiectul, au murit, nu au utilaje. Legea le permite acest lucru.Orașul nostru are figuri marcante, nu am avut vârfuri dar am avut o echipă a orașului, din care fac parte și Vasile Coman, prof de limba română, preotul paroh Vasile Vasile, Laurențiu Duță și alți cetățeni de onoare ai orașului, precum Petrică Lungu, Adrian Lungu, Stere Sponte, Talapan Viorel, Camelia Harton, ei sunt personalități ale orașului nostru. Anul acesta nu am mai avut cetățeni de onoare, dar asta nu înseamnă ca nu pot face până la finalul anului. Acest oraș a plecat de la stadiul de sat pescăresc, apoi a fost declarat comună, în perioada comunistă, în 1968, a devenit oraș industrial. Noi, am dat altă conotație orașului, turismul, de aceea am primit statutul de stațiune belneo, stațiune turistică. Orașul este în continuă schimbare, avem potențial, va atrage oameni cu bani dar și oamenii romantici. Avem două lacuri, un canal și o mare. Începem cu malul mării, lacul Tașaul, Siutghiol.Din punctul nostru de vedere,este cel mai cunoscut năvodărean, este un familist convins, artist desăvârșit, este iubit, este cel mai cunoscut dintre noi, ne mândrim cu el. Dar asta nu înseamnă că ceilalți cetățeni de onoare sunt mai prejos ca Laurențiu Duță, dar pe el, toată România îl știe.Eu îmi doresc să discut cu el pe această temă și îl voi sprijini dacă solicită acest lucru. Anul acesta am rugat toate societățile care sunt pe malul mării să difuzeze imnul orașului Năvodari. Acest imn a fost compus de Laurențiu.