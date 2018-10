Interzis la proteste la Guvern. ICCJ: Sanctiuni pentru protestele neanuntate

protest

Interzis la proteste in fata Guvernului sau a oricarei altei cladiri publice importante. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis in urma cu putin timp ca orice persoana prezenta la un miting in fata unei cladiri publice si care nu a anuntat in prealabil prezenta la protest poate fi sanctionata.

In legislatie sunt cuprinse prevederi referitoare la obligatia persoanelor care vor sa protesteze in incinta unei institutii publice de a notifica autoritatile despre acest protest.

Atunci cand jandarmii dadeau amenzi pentru proteste in Piata Victoriei, de exemplu, asadar in proximitatea unei institutii publice, unele instante aprobau, deci confirmau acele amenzi, in timp ce alte instante le anulau pe motiv ca o piata din apropierea unei institutii publice nu face parte din incinta unui institutii publice.

Pentru ca exista aceasta practica neunitara, Curtea de Apel din Bucuresti a solicitat ICCJ sa aprobe un recurs in interesul legii care sa devina odata cu publicarea lui in Monitorul Oficial obligatoriu pentru toate instantele din Romania.

Iar in varianta propusa de Curtea de Apel exista acea obligatie de a confirma amenzile date de Jandarmerie pentru proteste nenotificate ce au avut loc in proximitatea sau in piata din apropierea unei institutii.

